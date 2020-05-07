Коми вошла в топ-3 регионов по эффективным антикоронавирусным мерам

7 Май 2020 2020-05-07T11:08:55+03:00

Коми похвалили за меры, принятые для борьбы с коронавирусом

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Экспертный институт социальных исследований составил еженедельный рейтинг регионов по эффективности противокоронавирусных мер. Республика вошла в топ-3 регионов, реализовавших наиболее эффективный комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, приведших к низким (по сравнению с остальными регионами) показателям прироста заболевших в федеральном округе.

Так, Коми похвалили за выделение дополнительных автобусов на Радоницу, обязательный масочный режим, систему электронных спецпропусков. Вместе с нашим регионом в топ-3 вошли Сахалинская область и Иркутская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU