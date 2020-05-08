В Ижемском районе начали дезинфицировать общественные места

8 Май 2020 2020-05-08T11:36:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижемском районе приступили к санобработке общественных мест. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

В районе проводится дезинфекция подъездов в домах муниципального жилфонда. Так, 6 и 7 мая продезинфицировали подъезды МКД и автобусные остановки в поселке Щельяюр.

По администрации района к обработке уличных общественных территорий подключились сотрудники Ижемского пожарного гарнизона, бригады в сельских поселениях. Дезсредствами обрабатываются территории памятников, автобусные остановки, детские площадки и другие места.

За последние два дня пожарными обработали площадь Ленина и Дома культуры в райцентре, 12 остановок. Администрацией Ижмы организовала дезинфекцию детских площадок в селе. В Мохче обработали территории памятников и центральной детской площадки.

Санитарно-гигиенические мероприятия на уличных общественных территориях Ижемского района продолжатся до улучшения эпидемиологической обстановки в республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корткеросская ЦРБ открылась после проведения масштабной дезинфекции

Больница готова принимать обычных пациентов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU