Дожди и похолодание: прогноз на 12-16 мая в Коми

9 Май 2020 2020-05-09T09:18:49+03:00

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С 12 по 16 мая на погоду в республике будут влиять циклоны и связанные с ними фронтальные разделы, сообщает Коми ЦГМС. Ожидаются дожди, на востоке к концу недели сильные, местами с грозами и порывистым ветром. Очень теплая погода задержится 12 мая и на востоке региона 13 мая. Дневной прогрев будет достигать 16...21С, в Заполярье 7...12С.

Но крайние западные районы 13 мая уже попадут в более прохладный воздух. Там дневная температура ожидается в пределах 8...13С. К концу недели похолодание охватит всю территорию. По ночам велика вероятность понижение температуры воздуха до заморозков, днем по предварительным расчетам ожидается от 5С до 12С, на крайнем северо-востоке не выше +3С.

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ИСТОЧНИК KP.RU