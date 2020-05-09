В Ухте для ветеранов устраивают мини-представления прямо под окнами

9 Май 2020 2020-05-09T12:36:46+03:00

В Ухте для ветеранов устраивают представления прямо под окнами. Фото "Палитры города"

В городе работают две поздравительные бригады

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Сегодня в Ухте работают две поздравительные бригады. Об этом сообщает «Палитра города».

Мини-концерт можно увидеть с балкона. Фото "Палитры города"

Артисты устраивают маленькие представления во дворах прямо под окнами ветеранов. Они исполняют песни военных лет с борта стилизованной машины ГАЗ.

Поздравление ветерана под окнами. Видео газеты "Палитра города".

Первым поздравления принимал 97-летний Григорий Павлович Гуляев.

Первым поздравили Григория Гуляева

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ИСТОЧНИК KP.RU