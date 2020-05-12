В правительстве обсудили вопросы защиты прав инвалидов Коми

12 Май 2020 2020-05-12T12:28:38+03:00

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Поддержку людей с инвалидностью и защиту их прав обсудили врио главы Коми и председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова, о чем пишет пресс-служба главы Коми.

Проблемные вопросы - это социальная реабилитация и трудоустройство инвалидов, организация социального такси, создание безбарьерной среды. В настоящее время в республике с этим не все хорошо. Маргарита Колпащикова передала предложения по улучшению ситуации врио главы Владимиру Уйбе.

- Действительно, тема – сложная, многогранная. Но на самом деле всё начинается с человека. Здоровый человек о таких проблемах как правило не задумывается. Поэтому, конечно, необходимо формировать культуру отношений к людям с особенностями физического здоровья. Их права ни в коем случае не должны быть ущемлены, - отметил Владимир Уйба.

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ИСТОЧНИК KP.RU