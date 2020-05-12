2020-05-12T12:28:38+03:00
Общество

В правительстве обсудили вопросы защиты прав инвалидов Коми

Председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова передала предложения по улучшению ситуации врио главы Владимиру Уйбе
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поддержку людей с инвалидностью и защиту их прав обсудили врио главы Коми и председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова, о чем пишет пресс-служба главы Коми.

Проблемные вопросы - это социальная реабилитация и трудоустройство инвалидов, организация социального такси, создание безбарьерной среды. В настоящее время в республике с этим не все хорошо. Маргарита Колпащикова передала предложения по улучшению ситуации врио главы Владимиру Уйбе.

- Действительно, тема – сложная, многогранная. Но на самом деле всё начинается с человека. Здоровый человек о таких проблемах как правило не задумывается. Поэтому, конечно, необходимо формировать культуру отношений к людям с особенностями физического здоровья. Их права ни в коем случае не должны быть ущемлены, - отметил Владимир Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без меня мои бабки и дедки умрут»: 80-летняя блокадница развозит еду инвалидам и сиротам во время карантина

То, что Галина Яковлева сама находится в группе риска, ее не останавливает. Куда важнее забота о 500 «подопечных» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Усть-Куломском районе продолжает действовать режим "ЧС"
Несколько районов Коми объявляются временно опасными
«Коронавирус, давай до свидания!». В соцсетях распространяют кривую COVID-19
Сыктывкарец напал на полицейского
В Сыктывкаре зазвучат сирены
В Усинске ребенок попал под колеса
В Ухте возобновили движение автобусов
В правительстве обсудили вопросы защиты прав инвалидов Коми
В Коми будут судить трёх закладчиков
Меняется расписание поездов из Воркуты, Сыктывкара, Усинска
Оштрафован руководитель городского поселения "Войвож"
Сыктывкарская компания игнорировала требования прокурора
В Сыктывкаре охранник воровал спиртное на рабочем месте
За сутки в Коми дважды тушили бани
В Усинске будут судить местного жителя, напавшего на цветочный магазин
Сосногорцев осудили за торговлю наркотиками
В Сыктывкар бортом санавиации доставили тяжелого пациента с коронавирусом из Усинска
Погода в Коми 12 мая
Врио главы Коми обсуждал с владельцем «Северстали» карантин для вахтовиков
Четыре машины и 10 человек, чтобы погасить два сарая в Коми
Жителей Коми ждут еще одни длинные выходные
Голодный медвежонок вышел к людям в Койгородском районе
И дождь, и солнце: прогноз на 11-13 мая в Коми
В Коми определят лучших работников туристической сферы
В Сыктывкаре столкнулись две иномарки: пострадали три человека
В гибели трех братьев из села под Усинском не нашли криминала
В Печору везут книги об уроженцах района, участниках Великой Отечественной войны
В Коми волонтеры помогли с организацией «Бессмертного полка» во время самоизоляции
В Печоро-Илычском заповеднике лосиха Гадя родила двух детенышей