Аномально тепло, возможны грозы: синоптики поделились прогнозом погоды на неделю в Коми
Коронавирус хорошей погоде не помеха. Со вторника Республика Коми попадет под влияние южного циклона, сообщают синоптики Коми ЦГМС.
На большей части территории пройдут дожди, в южных и центральных районах местами сильные. Не исключены грозы. Температурный фон будет выше обычного на 2...4С, в приполярных районах и в Заполярье — на 10...12С. В ночные часы ожидается в пределах 4...9С, в дневные — 11...16С, но в дожде прогнозируется не выше 10С, - сообщает источник.
Аномальное тепло из-за Урала распространится на северо-восточные районы Коми. Там температура воздуха поднимется до летних значений, а для заполярной Воркуты еще и до экстремально высоких для этого периода значений, 17...22С.
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ИСТОЧНИК KP.RU