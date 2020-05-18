2020-05-18T10:07:56+03:00
Общество

В Корткеросском районе пропал мужчина

Последний раз Дмитрия Никифирова видели пять дней назад
Дарья ЮДИНА
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В Подтыбке пропал Дмитрий НикифоровВ Подтыбке пропал Дмитрий Никифоров
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В поселке Подтыбок Корткеросского района пропал 37-летний мужчина. Последний раз Дмитрия Никифорова видели пять дней назад, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост — 165 сантиметров, среднее телосложение, рыжие волосы, голубые глаза. Был одет в черную футболку, темно-серые шорты, черные носки, черные резиновые шлепки. Пропавший мужчина может передвигаться на автомобиле «Шевроле-Нива» серебристого цвета.

Если у вас есть информация о местонахождении Дмитрия Никифорова, просьба сообщить по телефону 112 или 8 (800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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