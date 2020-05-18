С завтрашнего дня в Сыктывкаре начнут работать фонтаны
Их уже подготовили
Завтра в столице Коми заработают фонтаны. Фото пресс-службы администрации города
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Завтра в Сыктывкаре запустят фонтаны, сообщает пресс-служба городской администрации.
Работники МКП «Жилкомсервис» подготовили фонтаны к новому сезону. Фонтаны начнут работать в сквере у «Детского мира», на Стефановской и Театральной площадях и у здания администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU