С завтрашнего дня в Сыктывкаре начнут работать фонтаны

18 Май 2020 2020-05-18T12:30:19+03:00

Их уже подготовили

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Завтра в Сыктывкаре запустят фонтаны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работники МКП «Жилкомсервис» подготовили фонтаны к новому сезону. Фонтаны начнут работать в сквере у «Детского мира», на Стефановской и Театральной площадях и у здания администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU