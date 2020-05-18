Врио главы Коми завел аккаунты в соцсетях
В очередном видеообращении врио главы Коми сообщил, что завел аккаунты в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Владимир Уйба заверил, что готов отвечать на вопросы, которые поступят ему в соцсетях.
Владимир Уйба о ситуации в Коми на 18 мая.00:18 - о ситуации с коронавирусом на 18 мая 01:43 - о выплатах медицинским работникам 02:50 - о возможном смягчении ограничительных мер 05:10 - о летнем отдыхе детей 07:44 - об открытии страниц в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/id597516834) и Одноклассники (https://ok.ru/profile/590195777034)
Напомним, что ранее у Владимира Уйба появился свой аккаунт в Инстаграме.
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ИСТОЧНИК KP.RU