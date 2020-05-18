2020-05-18T18:38:09+03:00
Общество

Врио главы Коми завел аккаунты в соцсетях

Владимир Уйба готов отвечать на вопросы жителей республики
Дарья ЮДИНА
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Владимир Уйба завел аккаунты в соцсетяхВладимир Уйба завел аккаунты в соцсетях
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В очередном видеообращении врио главы Коми сообщил, что завел аккаунты в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Владимир Уйба заверил, что готов отвечать на вопросы, которые поступят ему в соцсетях.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 18 мая.00:18 - о ситуации с коронавирусом на 18 мая 01:43 - о выплатах медицинским работникам 02:50 - о возможном смягчении ограничительных мер 05:10 - о летнем отдыхе детей 07:44 - об открытии страниц в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/id597516834) и Одноклассники (https://ok.ru/profile/590195777034)

Напомним, что ранее у Владимира Уйба появился свой аккаунт в Инстаграме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Врио главы Коми завел аккаунты в соцсетях
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