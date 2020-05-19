В Сосногорске пропал мужчина

19 Май 2020 2020-05-19T15:37:09+03:00

У реки, где он рыбачил перед пропажей, слышали выстрелы

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В Сосногорске пропал 54-летний Виктор Зелинский. Последний раз его видели 13 мая, сообщает «Ухтаспас».

Мужчина уехал на рыбалку в поселок Керки Сосногорского района. Примерно в 15.30 он отплыл на лодке по реке Айюва вниз по течению и на место стоянки не вернулся. Также приблизительно в 19 часов на реке слышали три выстрела. Первые поиски на реке результатов не дали.

Приметы Виктора Зелинского: рост – 184 сантиметра, короткая стрижка, седые волосы, среднего телосложения. Был одет в куртку серо-белого цвета, флисовый костюм (камуфляж), спортивную шапку, берцы. С собой у мужчины было пятизарядное ружье.

Ориентировка. Фото из группы "Ухтаспаса"

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении, просим сообщить по телефону +7(958)170-16-24 (дежурный «Ухтаспас»).

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ИСТОЧНИК KP.RU