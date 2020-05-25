В Коми заработала горячая линия по летнему отдыху детей

25 Май 2020 2020-05-25T14:59:35+03:00

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Министерство образования, науки и молодежной политики Коми открывает горячую линию по вопросам организации летнего отдыха и оздоровления детей в республике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросы о летнем отдыхе детей могут задавать родители и педагоги допобразования. Номера телефонов в Сыктывкаре: 8(8212) 301-660 (доб. 357), 89128634623. Звонки принимаются в будни с 8:45 до 17:15 с перерывом на обед (13:00-14:00).

Также работает горячая линия Министерства просвещения России. Обратившись по номеру 8-800-444-35-38, вы сможете получить ответы на все вопросы, связанные с летней оздоровительной кампанией 2020 года: от особенностей перевозки детей в каждом регионе до оформления путёвок во всероссийские детские центры.

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ИСТОЧНИК KP.RU