В 2020 году в Коми проведут капремонт в 326 домах

25 Май 2020 2020-05-25T20:35:09+03:00

В 2020 году в Коми капремонт проведут в 326 домах

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Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В ролике он рассказал о планах по капремонту на 2020 год в республике.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 25 мая.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 25 мая 00:48 - об отвественности работодателей за формирование вахт 03:36 - о реконструкции республиканского стадиона 05:56 - о планах по капитальному ремонту в многоквартирных домах на 2020 год 06:31 - о корректировках платы за отопление для жителей Усинска 07:43 - о встрече с председателем Духовного управления мусульман Республики Коми Валиахмадом хазратом Гаязовым

В этом году капремонт хотят провести в 326 домах, что позволит улучшить условия жизни более 33 тысяч жителей Коми. В домах заменят лифты, проведут ремонт кровель и фасадов.

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ИСТОЧНИК KP.RU