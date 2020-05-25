В 2020 году в Коми проведут капремонт в 326 домах
Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В ролике он рассказал о планах по капремонту на 2020 год в республике.
Владимир Уйба о ситуации в Коми на 25 мая.00:01 - о ситуации с коронавирусом на 25 мая 00:48 - об отвественности работодателей за формирование вахт 03:36 - о реконструкции республиканского стадиона 05:56 - о планах по капитальному ремонту в многоквартирных домах на 2020 год 06:31 - о корректировках платы за отопление для жителей Усинска 07:43 - о встрече с председателем Духовного управления мусульман Республики Коми Валиахмадом хазратом Гаязовым
В этом году капремонт хотят провести в 326 домах, что позволит улучшить условия жизни более 33 тысяч жителей Коми. В домах заменят лифты, проведут ремонт кровель и фасадов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Коми из-за коронавируса ужесточили требования к работодателям, формирующим вахты
В Усинске уже нет мест под обсерваторы (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU