2020-05-26T16:42:12+03:00
Общество

В Сосногорске снесут дом, где произошел сильный пожар

Здание может обрушиться
Дарья ЮДИНА
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Дом на улице Ленина в Сосногорске, где случился пожар, снесутДом на улице Ленина в Сосногорске, где случился пожар, снесут
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В Сосногорске снесут дом № 34 на улице Ленина. На прошлой неделе там выгорело 600 квадратных метров чердачного перекрытия, кровля, квартиры верхнего этажа. Об этом пишет «Палитра города».

На объекте ввели режим чрезвычайной ситуации из-за опасности его обрушения. Причины возгорания устанавливаются. Обследовавшие дом специалисты подтвердили информацию о том, что здание будет снесено. Из-за пожара без жилья остались 15 семей, сейчас для помощи погорельцам начали благотворительный сбор.

Всем, кто обратился за помощью, дали временное жилье из маневренного фонда. Также погорельцам пояснили, куда нужно обратиться, чтобы получить материальную помощь из резервного фонда администрации. Дальнейшие действия определят после заключения от экспертных и надзорных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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