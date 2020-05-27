2020-05-27T19:51:39+03:00
Общество

В Сыктывкаре ограничат движение транспорта на нескольких улицах

Публикуем список
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре будут ремонтировать дорожное покрытие на нескольких улицахВ Сыктывкаре будут ремонтировать дорожное покрытие на нескольких улицах
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В Сыктывкаре ограничат движение транспорта по ряду улиц. Это связано с ремонтом дорог и инженерных сетей. Пресс-служба мэрии информирует об ограничениях.

В связи с ремонтом дорожного покрытия ООО «Нефтедорстрой» по ряду улиц вводится временное ограничение движения:

- по ул. Почтовой от Межевого переулка до ул. Корткеросской с 26 по 27 мая;

- по ул. Банбана от ул. Зои Космодемьянской до дома № 4 по ул. Банбана с 26 по 29 мая;

- по ул. Домны Каликовой от ул. Южной до ул. Береговой с 26 мая по 7 июня.

В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия ООО « ДорИнвест» по улице Маркова от городского кладбища до Сысольского шоссе вводится временное ограничение движения транспорта с 27 мая по 30 июня.

В связи с прокладкой наружных сетей ООО «ТетрастройКоми» по улице Интернациональной в районе дома № 222 вводится временное ограничение движения транспорта с 1 по 7 июня.

Также, в связи со строительством газопровода по адресу ул. 13-я линия в поселке Краснозатонский в районе дома № 5 вводится временное ограничение движения транспорта с 1 по 9 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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