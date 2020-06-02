В Коми МФЦ возвращаются к обычному режиму работы
С центров и офисов «Мои Документы» в Коми сняли часть коронавирусных ограничений. С 1 июня жители республики смогут воспользоваться услугами в МФЦ, правда, по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэка.
Как сообщили в МФЦ, работу в офисах и центрах возобновляют все окна. Однако получить услуги можно только по предварительной записи. Записаться можно по телефону «горячей линии» 8 800 200 8212. При записи необходимо указать фамилию, имя и отчество заявителя – получателя госуслуги.
- Иногда телефонные линия МФЦ бывают перегружены и приходится долгое время ждать ответа оператора. Не всем удается сразу дозвониться, чтобы получить консультацию по госуслугам или записаться на прием. Будьте, пожалуйста, терпеливы. Операторы вам обязательно ответят, - попросили в многофункциональном центре.
Посещать МФЦ можно только в масках или респираторах. С режимом работы центров и офисов «Мои документы» можно ознакомиться на сайте МФЦ.
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ИСТОЧНИК KP.RU