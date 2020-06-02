2020-06-02T18:49:44+03:00
Общество

В Коми МФЦ возвращаются к обычному режиму работы

Оформить документы будет чуть проще
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
МФЦ в Коми вернулись к работе. Правда, с ограничениямиМФЦ в Коми вернулись к работе. Правда, с ограничениями
Изменить размер текста:

С центров и офисов «Мои Документы» в Коми сняли часть коронавирусных ограничений. С 1 июня жители республики смогут воспользоваться услугами в МФЦ, правда, по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэка.

Как сообщили в МФЦ, работу в офисах и центрах возобновляют все окна. Однако получить услуги можно только по предварительной записи. Записаться можно по телефону «горячей линии» 8 800 200 8212. При записи необходимо указать фамилию, имя и отчество заявителя – получателя госуслуги.

- Иногда телефонные линия МФЦ бывают перегружены и приходится долгое время ждать ответа оператора. Не всем удается сразу дозвониться, чтобы получить консультацию по госуслугам или записаться на прием. Будьте, пожалуйста, терпеливы. Операторы вам обязательно ответят, - попросили в многофункциональном центре.

Посещать МФЦ можно только в масках или респираторах. С режимом работы центров и офисов «Мои документы» можно ознакомиться на сайте МФЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми предприниматели и НКО смогут получить кредит на льготных условия

Стартовала новая программа поддержки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Усть-Куломском районе медведи вышли к людям
Жительница Инты похитила почти 400 тысяч рублей
Юлия Белорукова рассказала о беременности и тренировках
В Сыктывкаре приступили к перекладке ливнёвки по Октябрьскому проспекту
Житель Усть-Кулома убил соседку. И спокойно лёг спать.
В Сыктывкаре мерседес пытался "убежать" от ГИБДД
27 жителей Сыктывкара нарушили режим ограничений
В Коми введут систему учёта вахтовиков
В Ухте за несколько месяцев пострадали пятеро детей
В Сыктывкаре работники "Магнита" забыли о мерах профилактики
Погода в Коми 3 июня: вот и лето
В Коми МФЦ возвращаются к обычному режиму работы
В аварии в Сыктывкаре пострадала 5-летняя девочка
Сыктывкарец разбил стекло патрульного автомобиля
С начала года жителей Коми стало меньше почти на две тысячи человек
Тренер самбо в Сыктывкаре подделал медицинский документ
Наука в Коми
Погода в Коми 2 июня: а где же лето?
Ученым Коми предлагают побороться за премии правительства РК
Молотком по голове: житель Сыктывкара чуть не убил приятеля
В Ухте двое водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения
На пожаре в Троицко-Печорске спасли трёх человек
В Сыктывкаре экс-директор предприятия вернет в казну больше 5 миллионов рублей
Жительница Коми хотела получить выигрыш, а лишилась своих сбережений
Погода в Коми 1 июня
Мобильный комплекс поступил в Усть–Куломскую ЦРБ