В Коми МФЦ возвращаются к обычному режиму работы

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:49:44+03:00

МФЦ в Коми вернулись к работе. Правда, с ограничениями

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С центров и офисов «Мои Документы» в Коми сняли часть коронавирусных ограничений. С 1 июня жители республики смогут воспользоваться услугами в МФЦ, правда, по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба регионального минэка.

Как сообщили в МФЦ, работу в офисах и центрах возобновляют все окна. Однако получить услуги можно только по предварительной записи. Записаться можно по телефону «горячей линии» 8 800 200 8212. При записи необходимо указать фамилию, имя и отчество заявителя – получателя госуслуги.

- Иногда телефонные линия МФЦ бывают перегружены и приходится долгое время ждать ответа оператора. Не всем удается сразу дозвониться, чтобы получить консультацию по госуслугам или записаться на прием. Будьте, пожалуйста, терпеливы. Операторы вам обязательно ответят, - попросили в многофункциональном центре.

Посещать МФЦ можно только в масках или респираторах. С режимом работы центров и офисов «Мои документы» можно ознакомиться на сайте МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU