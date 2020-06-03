2020-06-03T20:43:38+03:00
Общество

В Корткеросском районе поиски пропавшего мужчины закончились печально

Дмитрия Никифорова нашли, когда он был уже мертв
Дарья ЮДИНА
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Дмитрий Никифоров пропал 13 маяДмитрий Никифоров пропал 13 мая
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В Корткеросском районе прекратили поиски пропавшего Дмитрия Никифорова. О завершении поисков в группе «ВКонтакте» сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

К сожалению, мужчина был найден погибшим. После двух недель поисков его машину нашли в Вычегде. Внутри было тело пропавшего, пишет «Комиинформ».

Редакция «Комсомольской правды-Коми» и отряд «Лиза Алерт» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что последний раз Дмитрия Никифорова видели 13 мая. Он уехал из поселка Подтыбок на своей машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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