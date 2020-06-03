В Корткеросском районе поиски пропавшего мужчины закончились печально
В Корткеросском районе прекратили поиски пропавшего Дмитрия Никифорова. О завершении поисков в группе «ВКонтакте» сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
К сожалению, мужчина был найден погибшим. После двух недель поисков его машину нашли в Вычегде. Внутри было тело пропавшего, пишет «Комиинформ».
Редакция «Комсомольской правды-Коми» и отряд «Лиза Алерт» приносит соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, что последний раз Дмитрия Никифорова видели 13 мая. Он уехал из поселка Подтыбок на своей машине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В окрестностях Сыктывкара пропал мужчина
Молодой человек шёл по трассе с посёлка Визинга в сторону Сыктывкара (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU