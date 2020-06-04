Заседание по апелляции на меру пресечения экс-мэра Инты Ларисы Титовец отложено

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:28:55+03:00

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Адвокат экс-мэр Инты Лариса Титовец, которую подозревают в превышении должностных полномочий, на прошлой неделе подал апелляцию на постановление Интинского городского суда от 14 мая. Заседание должно было состояться сегодня, но его отложили.

Напомним, что суд избрал экс-мэру Инты меру пресечения виде запрета определенных действий. Так, Лариса Титовец может покидать дом всего на два часа. К тому же, она не имеет права пользоваться телефоном, заходить в соцсети, посещать здание интинской мэрии. Адвокат подозреваемой был намерен обжаловать решение в суде высшей инстанции сегодня, 4 июня.

Однако утром стало известно, что заседание перенесли на 5 июня по просьбе адвоката. Апелляционную жалобу рассмотрят в Верховном суде Коми завтра - в 11:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU