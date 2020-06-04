4 Июнь 2020 2020-06-04T17:57:47+03:00

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Театральный фестиваль «Сыктывкарса тулыс» перенесли на осень. В этом году коронавирус не дал провести Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарскую весну» весной. Об этом сообщает пресс-служба Театра оперы и балета.

Итак, новые даты постановок: 22 сентября в 18.30 – балет Прокофьева «Золушка», 29 сентября в 18.30 – Гала-концерт фестиваля, 2 октября в 18.30 – опера Чайковского «Евгений Онегин», 3 октября в 18.00 – концерт-аперитив.

Все ранее приобретенные билеты действительны. Если кто-то решит сдать билеты, сделать это можно в кассе театра. Она будет работать 5, 10, 17, 24 июня и 1, 8, 15, 22 июля с 13 до 15 часов. С 1 августа касса вернется к обычному режиму работы.

Эх, жаль, что Денис Мацуев так и не выступил в Сыктывкаре в этом году. Сыктывкарцев не напугал даже высокий ценник на выступление любимого пианиста, запланированное так же в рамках фестиваля "Сыктывкарса тулыс". Билеты от пяти тысяч рублей и выше расхватали за несколько дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU