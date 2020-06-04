В городах и районах Коми появятся «Сады памяти»
В каждом муниципалитете Коми появятся «Сады памяти». Сажать деревья будут в память о победе в Великой Отечественной войне.
Так, 6 июня в Сыктывдинском районе на территории Нювчимского участкового лесничества высадят более 9 тысяч сеянцев сосны.
В акции примут участие сотрудники Минприроды Коми, лесничеств, Коми лесопожарного центра и добровольцы все в масках и перчатках, как и полагается.
Всего в Коми уже высадили порядка 42 тысяч различных деревьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU