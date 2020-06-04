2020-06-04T20:27:28+03:00
Общество

В городах и районах Коми появятся «Сады памяти»

Акцию приурочили к юбилею Великой Победы
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывдинском районе высадят 9 тысяч сеянцевВ Сыктывдинском районе высадят 9 тысяч сеянцев
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В каждом муниципалитете Коми появятся «Сады памяти». Сажать деревья будут в память о победе в Великой Отечественной войне.

Так, 6 июня в Сыктывдинском районе на территории Нювчимского участкового лесничества высадят более 9 тысяч сеянцев сосны.

В акции примут участие сотрудники Минприроды Коми, лесничеств, Коми лесопожарного центра и добровольцы все в масках и перчатках, как и полагается.

Всего в Коми уже высадили порядка 42 тысяч различных деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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