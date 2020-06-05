На Троицу в Сыктывкаре изменится расписание по трем автобусным маршрутам

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:46:51+03:00

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На Троицу в Сыктывкаре изменится расписание движения по трем автобусным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

6-7 июня – в Родительскую субботу и праздник Святой Троицы в Сыктывкаре ввели дополнительные автобусные рейсы. Это сделали для того, чтобы горожане смогли без проблем добраться до кладбища.

Изменения в расписании:

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ИСТОЧНИК KP.RU