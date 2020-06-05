На Троицу в Сыктывкаре изменится расписание по трем автобусным маршрутам
"Комсомолка" публикует обновленный график
В Сыктывкаре изменится движение автобусов
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На Троицу в Сыктывкаре изменится расписание движения по трем автобусным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
6-7 июня – в Родительскую субботу и праздник Святой Троицы в Сыктывкаре ввели дополнительные автобусные рейсы. Это сделали для того, чтобы горожане смогли без проблем добраться до кладбища.
Изменения в расписании:
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ИСТОЧНИК KP.RU