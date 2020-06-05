2020-06-05T17:46:51+03:00
Общество

На Троицу в Сыктывкаре изменится расписание по трем автобусным маршрутам

"Комсомолка" публикует обновленный график
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Сыктывкаре изменится движение автобусовВ Сыктывкаре изменится движение автобусов
Изменить размер текста:

На Троицу в Сыктывкаре изменится расписание движения по трем автобусным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

6-7 июня – в Родительскую субботу и праздник Святой Троицы в Сыктывкаре ввели дополнительные автобусные рейсы. Это сделали для того, чтобы горожане смогли без проблем добраться до кладбища.

Изменения в расписании:

Скриншот 1

Скриншот 1

Скриншот 2

Скриншот 2

Скриншот 3

Скриншот 3

Скриншот 4

Скриншот 4

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми изменилось расписание движения поездов

Составы стали ходить реже (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24