Жители Коми за снимок Сыктывкара могут получить смартфон
К 240-летию Сыктывкара представительство Коми в Северо-Западном федеральном округе, Санкт-Петербургское коми землячество вместе с администрацией столицы запустят фотоконкурс «Мой любимый Сыктывкар». Принимать снимки начнут 12 июня.
Для участия в конкурсе необходимо разместить фотоработы с любимыми видами Сыктывкара в группе представительства Коми в Северо-Западном регионе. Опубликовать фото можно с 12 июня по 12 июля включительно.
В жюри войдут руководители представительства Коми в Северо-Западном регионе, Санкт-Петербургского коми землячества, представители Сыктывкара.
Главный приз фотоконкурса – смартфон. Призы получат также серебряный и бронзовый призеры, и автор, завоевавший больше всего зрительских симпатий. Специальный приз учредила администрация Сыктывкара.
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ИСТОЧНИК KP.RU