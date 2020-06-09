Жители Коми 12 июня могут исполнить Гимн России с балкона

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:12:13+03:00

Общероссийское исполнение Гимна состоится во всех муниципалитетах Коми

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Празднование Дня России в этом году вынужденно пройдет с соблюдением ограничительных мер. Однако россияне смогут стать частью понравившихся акций и присоединиться ко всенародным флешмобам, пишет пресс-служба правительства республики.

12 июня, в 11:00, всех жителей Республики Коми приглашают присоединиться к общероссийскому исполнению Гимна России. Профессиональные и самодеятельные артисты региона будут задавать тон. Например, в Сыктывкаре артисты Коми республиканской филармонии и Театра оперы и балета исполнят главные музыкальные строки России с балконов Центра культурных инициатив «Югор».

Общероссийское исполнение Гимна состоится во всех муниципалитетах Коми. Стать частью акции сможет каждый неравнодушный житель региона 12 июня в 11:00, выйдя на балкон или присоединившись к артистам, соблюдая принятые меры безопасности.

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Но его подробности пока только обсуждают (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU