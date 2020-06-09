2020-06-09T20:36:39+03:00
Общество

В новом сезоне Юлия Белорукова будет выступать под фамилией супруга

Знаменитая лыжница из Сосногорска уже приступила к тренировкам
Дарья ЮДИНА
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Фото из инстаграм-аккаунта Юлии БелоруковойФото из инстаграм-аккаунта Юлии Белоруковой
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В новом сезоне знаменитая лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова будет выступать под фамилией своего мужа Никиты Ступака.

Об этом спортсменка сообщила в инстаграм-стори, разместив скриншот со страницы своего профиля на саи те Международнои федерации лыжного спорта. Там лыжница указана как Юлия Ступак.

- Привет, ребята. Приятно познакомиться, - написала она.

Скриншот из инстаграм-стори Юлии Белоруковой

Скриншот из инстаграм-стори Юлии Белоруковой

Напомним, что прошлый сезон спортсменка пропустила из-за беременности. В январе в семье лыжников родился сын Арсении .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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