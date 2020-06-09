В новом сезоне Юлия Белорукова будет выступать под фамилией супруга
В новом сезоне знаменитая лыжница из Сосногорска Юлия Белорукова будет выступать под фамилией своего мужа Никиты Ступака.
Об этом спортсменка сообщила в инстаграм-стори, разместив скриншот со страницы своего профиля на саи те Международнои федерации лыжного спорта. Там лыжница указана как Юлия Ступак.
- Привет, ребята. Приятно познакомиться, - написала она.
Скриншот из инстаграм-стори Юлии Белоруковой
Напомним, что прошлый сезон спортсменка пропустила из-за беременности. В январе в семье лыжников родился сын Арсении .
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ИСТОЧНИК KP.RU