В поселке Водный пропала женщина

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:16:41+03:00

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В ухтинском поселке Водный ищут Ларису Пистряк. Последний раз женщину видели 8 мая. В этот день она ушла из дома на улице Гагарина и не вернулась, сообщают «Георгиевские волонтеры».

Приметы: на вид около 45 лет, рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. Во что была одета Лариса Пистряк, неизвестно.

Ориентировка

Если у вас есть информация о ее местонахождении, просьба сообщить по телефону 8(908)711-17-17 или 8(821)673-90-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU