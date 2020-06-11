Фермер из Коми получит 3 миллиона рублей и откроет ферму
Прилузский фермер получит 3 миллиона рублей и откроет свое хозяйство, сообщает пресс-служба главы Коми.
Начинающий фермер Юрий Косырев прошёл конкурсный отбор проектов на получение гранта «Агростартап» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и получил грант в размере 3 млн рублей на развитие мясного скотоводства в селе Прокопьевка.
У фермера появилась возможность организовать своё хозяйство: — создать стадо из 38 голов, организовать техническую базу для проведения агротехнических работ на заросших земельных участках, и создать два рабочих места.
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