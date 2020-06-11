В Коми выпустили книгу к юбилею Сыктывкара

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:41:54+03:00

В ней собрали 3D-модели памятников столицы

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Сегодня Коми республиканская типография презентовала новую книгу, которую создали к 240-летию Сыктывкара. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Издание «Старый-новый Сыктывкар» появилось благодаря поддержке социального партнера города. Книга представляет собой 20 сборных моделей исторических и современных зданий города. Например, в книгу вошли такие памятники архитектуры как Дом купца В.П. Комлина, Александринская женская гимназия (ныне в здании размещаются начальные классы гимназии им. А.С. Пушкина) и пожарная каланча Сыктывкара.

Среди современных построек клубный дом на ул. Ленина, 38, дом по ул. Кирова, 29, построенный к 95-летию Республики Коми. Кроме того, в книге есть модель нового здания Коми государственного педагогического института, которое реконструируют.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара

Авторами «Старого-нового Сыктывкара» стали заместитель начальника регионального управления по охране объектов культурного наследия Сергей Павлюшин и главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Тираж в 3500 экземпляров поступит в книжные магазины республики на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU