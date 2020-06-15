В Сыктывкаре пропал 69-летний мужчина

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:03:45+03:00

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В Сыктывкаре пропал 69-летний Александр Кузнецов. Последний раз мужчину видели 7 июня, передает отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 162 сантиметра, нормальное телосложение, седые короткие волосы, на макушке лысина, голубые глаза. Во что был одет Александр Кузнецов, неизвестно. У него возможна потеря памяти.

Ориентировка

Если у вас есть информация о местонахождении Александра Кузнецова, просим сообщить по номеру 112 или 8(800)700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU