Кто останется без горячей воды в середине июня в Сыктывкаре

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:24:38+03:00

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Появился график отключения горячей воды в Сыктывкаре с 17 по 23 июня. Отсутствие удобств связано с испытаниями теплосетей на прочность и плотность. Все для того, чтобы сети зимой не подвели, и жители столицы Коми наслаждались горячей водой без сбоев.

Горячее водоснабжение отключат по нескольким адресам:

- Ул. Журавского, 32, 33, 36;

- Ул. Ручейная, 13/1, 19, 28, 31, 33, 34, 34/1, 38, 39/1, 39/2, 40, 59, 59/1.

Сыктывкарские тепловые сети Коми филиала "Т Плюс" просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Гидравлические испытания необходимы для того, чтобы выявить и в последующем устранить дефекты на сетях, обеспечив тем самым надежное теплоснабжение предстоящей зимой.

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Изучаем проект изменений (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU