2020-06-16T17:04:54+03:00
Общество

В Печоре в подростка на скутере врезался ВАЗ

Пострадал молодой участник дорожного движения
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Печоре 14-летний подросток на скутере столкнулся с ВАЗ-21140. Парень получил сотрясение головного мозга, сообщает ГИБДД по Коми.

15 июня 68-летний водитель отечественного авто при повороте у дома №17 по улице Первомайской столкнулся со скутером «Ирбис», который двигался в попутном направлении.

В аварии досталось подростку — парень получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб паха. Однако от госпитализации несовершеннолетний отказался. Все могло бы закончится много хуже, но мотощлем уберег молодого участника дорожного движения от более тяжелых последствий ДТП.

Водитель ВАЗ-21140 к ответственности за нарушение правил дорожного движения к ответственности всего привлекался один раз. Стаж управления авто с 1993 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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