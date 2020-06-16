В Сыктывкаре пропала 36-летняя женщина

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:16:45+03:00

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В Сыктывкаре ищут 36-летнюю Екатерину Попову. 7 июня она ушла из дома, и с тех пор женщину никто не видел, сообщает пресс-служба УМВД России по Сыктывкару.

Приметы: на вид 36 лет, рост около 165 см., среднего телосложения, волосы темные средней длины. Была одета в футболку белого цвета, темно-синие джинсы, свето-коричневые босоножки.

Отдел уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Поповой, сообщить по телефонам: 8 (8212) 28-26-01, 28-26-00 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU