В Сыктывкаре пропала 36-летняя женщина
В Сыктывкаре ищут 36-летнюю Екатерину Попову. 7 июня она ушла из дома, и с тех пор женщину никто не видел, сообщает пресс-служба УМВД России по Сыктывкару.
Приметы: на вид 36 лет, рост около 165 см., среднего телосложения, волосы темные средней длины. Была одета в футболку белого цвета, темно-синие джинсы, свето-коричневые босоножки.
Отдел уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Поповой, сообщить по телефонам: 8 (8212) 28-26-01, 28-26-00 или 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU