В Сыктывкаре погиб мужчина, пытавшийся спасти горящую баню

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:40:52+03:00

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Вечером 16 июня в пригородном поселке Заречье загорелась частная баня. В огне погиб 50-летний мужчина, который пытался самостоятельно потушить горящее здание, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Огонь был такой силы, что дым от пожара был виден в центре столицы Коми. В пожарно-спасательную часть сообщение о возгорании поступило в 18:31. Уже через четыре минуты огнеборцы были на месте — у дома №17 по улице Озерной. Пожарные справились с огнем через час: полностью возгорание было ликвидировано в 19:31.

В огне погиб мужчина 1970 года рождения, который пытался самостоятельно потушить баню. Кстати, предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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Но у отдела опеки ничего получилось (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU