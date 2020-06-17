2020-06-17T15:24:57+03:00
Общество

В Коми спасатели вытащили из погреба любопытную козу

После спасения парнокопытное сбежало с место происшествия, не дав себя сфотографировать
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото КомиинформФото Комиинформ
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Спасатели из Троицко-Печорска вытащили козу из подполья многоквартирного дома, куда свалилось любопытное животное. Забавной историей делится Комиинформ.

Жители многоквартирного дома решили открыть крышку погреба в подъезде, чтобы его проверить. Любопытная коза забрела в подъезд и упала в подполье. Полдня животное провело под землей без еды и воды. Дело в том, что самостоятельно жильцы вызволить из плена парнокопытное не решились - боялись, что забодает.

На помощь как обычно пришел аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми». Один из спасателей спустился в подпол глубиной полтора метра, а второй сверху стал тянуть козу за рога. Спасательная операция прошла успешно, животное не травмировалось. Кстати, животное сбежало с места происшествия, не позволив спасателям себя сфотографировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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