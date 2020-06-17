В 2020 году Луд в Ижме проводить не будут

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:12:23+03:00

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Администрация Ижемского района решила не проводить Луд в этом году. О необходимости отменить праздник говорили и главы поселений, и сотрудники больницы, и жители района. Об этом пишет пресс-служба местной администрации.

Начальник управления культуры Виктория Вокуева также сообщила о мнении специалистов отрасли. Они считают, что праздник в существующей ситуации с коронавирусом лучше отменить. В режиме ограничений много сложностей в его организации.

В то же время от работников культуры поступило предложение – на третьем этапе снятия ограничений организовать в населенных пунктах района Малые Луды с проведением мастер-классов по элементам луговых хороводов. Данное предложение рассматривают.

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ИСТОЧНИК KP.RU