2020-06-18T15:58:38+03:00
Общество

Дожди и холод: прогноз на выходные в Коми

Погода будет совсем не летней
Дарья ЮДИНА
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Летнее тепло в республике пока задерживаться не хочетЛетнее тепло в республике пока задерживаться не хочет
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Специалисты Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода 20-21 июня в республике.

Так, 19 июня регион попадет под влияние циклона с запада. С юго-западными ветрами придет потепление, но вместе дождями и грозами. Период относительного тепла будет совсем коротким: уже в ночь с пятницы на субботу с севера опустится холодный атмосферный фронт с новой порцией арктического воздуха. Установится погода с температурой фоном ниже нормы.

Дневная температура прогнозируется совсем не летняя, в пределах 5...12С, только на крайнем юге ожидается до 17С. В ночь на воскресенье температура понизится до 3...8С. Холодная погода будет сопровождаться порывистым северным ветром, дождями, в северных районах местами сильными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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