В Сыктывкаре отремонтировали 12 улиц

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:11:22+03:00

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В Сыктывкаре уже отремонтировали 12 улиц. Об этом рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Дмитрий Седьюров.

Среди обновленных улиц Коммунистическая, Колхозная, Северная, Серова, Краснозатонская и др.

- Мы проводим мониторинг ремонта улично-дорожной сети и на данный момент можно с уверенностью сказать, что работы идут по графику. До 30 сентября оставшиеся участки дорог будут отремонтированы, - отметил Дмитрий Седьюров.

Также он рассказал о перекрытии Октябрьского проспекта с улицы Чкалова до пересечения с улицей Красных Партизан. Работы по замене ливневой канализации продлятся до 30 июня. Уже с первого июля начнут замену водопровода методом санации.

До конца сентября обновят дорожное полотно Октябрьского проспекта от его пересечения с улицей Орджоникидзе до улицы Чкалова.

Дмитрий Седьюров также поделился плана по ремонту дорог в Сыктывкаре в 2021 году. Так, в следующем году запланированы ремонтные работы на 15 участках улично-дорожной сети на территории города, Эжвинского района и пригородных поселках общей протяженностью 13 км. (127 тыс. квадратных метров). Число участков может быть увеличено.

В перечень включили следующие улицы: Интернациональную, Тентюковскую, Мира, Сысольское шоссе, проспект Бумажников и др.

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ИСТОЧНИК KP.RU