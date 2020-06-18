2020-06-18T20:56:41+03:00
Общество

В Ижемском районе пропал подросток

Мальчик исчез в ночь с 7 на 8 июня
Дарья ЮДИНА
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Яков Канев. Фото с сайта администрации Ижемского районаЯков Канев. Фото с сайта администрации Ижемского района
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В ночь с 7 на 8 июня в районе местечка Кабель Ижемского района на реке Печора пропал 14-летний подросток. Якова Канева с тех пор не видели, сообщает пресс-служба Ижемского района.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в светлые бриджи, футболку черного цвета с белыми полосками, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Якова Канева, просим сообщить по телефону: 882140-98-6-31, 882140-98-6-02, 882140-94-2-64, 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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