В Ижемском районе пропал подросток
В ночь с 7 на 8 июня в районе местечка Кабель Ижемского района на реке Печора пропал 14-летний подросток. Якова Канева с тех пор не видели, сообщает пресс-служба Ижемского района.
Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие. Был одет в светлые бриджи, футболку черного цвета с белыми полосками, черные кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении Якова Канева, просим сообщить по телефону: 882140-98-6-31, 882140-98-6-02, 882140-94-2-64, 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU