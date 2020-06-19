Мэр Наталья Хозяинова впервые прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Сыктывкаре

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:37:09+03:00

До этого мэрия ни разу не сообщала о числе зараженных в столице Коми

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Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова впервые сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в столице Коми. Она отметила, что из 54 больных с COVID-19, анализы которых подтвердились ещё 17 июня, шесть жителей Сыктывкара.

- Рано расслабляться, прошу соблюдать масочный режим и все меры дезинфекции, - призывает градоначальник.

Напомним, по ситуации на 18 июня коронавирус в республике с начала пандемии выявили у 2573 человек. Из них 1140 уже поправились, 28 пациентов - скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU