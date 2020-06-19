Мэр Наталья Хозяинова впервые прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Сыктывкаре
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова впервые сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в столице Коми. Она отметила, что из 54 больных с COVID-19, анализы которых подтвердились ещё 17 июня, шесть жителей Сыктывкара.
- Рано расслабляться, прошу соблюдать масочный режим и все меры дезинфекции, - призывает градоначальник.
Напомним, по ситуации на 18 июня коронавирус в республике с начала пандемии выявили у 2573 человек. Из них 1140 уже поправились, 28 пациентов - скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU