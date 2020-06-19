2020-06-19T17:54:16+03:00
Общество

В Сыктывкаре на время изменятся схемы движения автобусов

Причина ремонт дорог
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы городской администрацииФото пресс-службы городской администрации
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В Сыктывкаре временно изменятся схемы движения автобусов по трем маршрутам. Причина работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Димитрова от ул. Морозова до Октябрьского проспекта. Там с 20 июня до 15 июля будет полностью ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, автобусы по маршруту № 4 будут в объезжать по следующей схеме, в прямом направлении: Октябрьский проспект - Сысольское шоссе - ул. Гаражная - ул. Пушкина - далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Пушкина - ул. Гаражная - Сысольское шоссе - Октябрьский проспект - далее по маршруту.

Движение транспорта по маршруту № 15 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, по направлению: ул. Морозова - ул. Коммунистическая - далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Коммунистическая - ул. Морозова - далее по маршруту.

Также с 22 июня движение транспорта по маршруту № 55 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, по направлению: ул. Морозова - ул. Станционная - ул. Маркова - далее по маршруту. В обратном направлении: ул. Маркова - ул. Станционная - ул. Морозова - далее по маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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