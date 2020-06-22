В Сыктывкаре прекратили поиски 58-летней женщины, которая ушла из дома в халате и тапочках

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:43:15+03:00

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15 апреля 58-летняя Ирина Юрьевна Иванова ушла из дома в домашнем халате и тапочках. С тех пор женщину никто не видел. Два месяца пропавшую искали родные и волонтеры отряда «Лиза Алерт». 21 июня стало известно, что поиски прекращены: сыктывкарку нашли мертвой.

Известно, что Ирина Иванова нуждалась в медицинской помощи. Волонтеры проводили поисковые операции, распространяли ориентировки, даже привлекали к поискам современную технику - квадрокоптеры, но все безуспешно.

Женщину нашли спустя два месяца нашли, сыктывкарка была мертва. Подробности поиска добровольцы по этическим соображениям не сообщают. Волонтеры благодарят всех, кто помогал в поисках.

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ИСТОЧНИК KP.RU