В Сыктывкаре прекратили поиски 58-летней женщины, которая ушла из дома в халате и тапочках
15 апреля 58-летняя Ирина Юрьевна Иванова ушла из дома в домашнем халате и тапочках. С тех пор женщину никто не видел. Два месяца пропавшую искали родные и волонтеры отряда «Лиза Алерт». 21 июня стало известно, что поиски прекращены: сыктывкарку нашли мертвой.
Известно, что Ирина Иванова нуждалась в медицинской помощи. Волонтеры проводили поисковые операции, распространяли ориентировки, даже привлекали к поискам современную технику - квадрокоптеры, но все безуспешно.
Женщину нашли спустя два месяца нашли, сыктывкарка была мертва. Подробности поиска добровольцы по этическим соображениям не сообщают. Волонтеры благодарят всех, кто помогал в поисках.
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ИСТОЧНИК KP.RU