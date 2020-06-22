24 июня будет выходным днем для всех жителей Коми

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:30:04+03:00

Вдруг еще не все жители республики об этом знают

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24 июня - в Коми выходной день, о чем 19 июня сообщили на прямой линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан в Общественной приемной главы РК, пишет Комиинформ.

В среду, 24 июня, в крупных городах России пройдет парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В некоторых городах России Парада Победы не будет. В Коми, например, торжественное мероприятие перенесли на осень.

Начальник сыктывкарского отдела государственной инспекции труда в РК Юлия Андрейчикова отметила, что несмотря на перенос даты празднования, 24 июня, как и по всей России, останется выходным днем.

- Это обычный выходной день, который оплачивается с сохранением заработной платы, - пояснила она. - Однако 1 июля (день голосования по поправкам в Конституцию РФ) объявлен выходным праздничным днем. Труд будет оплачиваться в двойном размере в случае, если работники будут трудиться 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU