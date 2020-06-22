2020-06-22T20:45:36+03:00
Общество

В Троицко-Печорске спасли утиную семью

Собака распугала птенцов
Дарья ЮДИНА
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Источник: vk.comИсточник: vk.com
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В Троицко-Печорске рассказали о доброй истории спасения утиной семьи.

Сегодня утром диспетчеру местной управляющей компании поступил тревожный звонок: птиц, живущих на озере в центре квартала Южный, распугала собака, и малыши-утята оказались в подвале 4-6 подъездов дома № 6. Мама-утка жалобно просила о помощи. Работники ООО «Эконом» организовали спасательную операцию: выловили птенцов и передали малышей маме.

Источник: vk.com

Источник: vk.com

Сотрудники управляющих компаний в Коми не первый раз спасают животных. В Ухте весной для спасения пушистой искательницы приключений пришлось сверлить стену в подъезде. Благо, кошка тогда не пострадала.

Источник: vk.com

Источник: vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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