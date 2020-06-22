В Троицко-Печорске спасли утиную семью
В Троицко-Печорске рассказали о доброй истории спасения утиной семьи.
Сегодня утром диспетчеру местной управляющей компании поступил тревожный звонок: птиц, живущих на озере в центре квартала Южный, распугала собака, и малыши-утята оказались в подвале 4-6 подъездов дома № 6. Мама-утка жалобно просила о помощи. Работники ООО «Эконом» организовали спасательную операцию: выловили птенцов и передали малышей маме.
Источник: vk.com
Сотрудники управляющих компаний в Коми не первый раз спасают животных. В Ухте весной для спасения пушистой искательницы приключений пришлось сверлить стену в подъезде. Благо, кошка тогда не пострадала.
Источник: vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU