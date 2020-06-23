2020-06-23T18:59:48+03:00
Общество

Как будут ездить автобусы 24 июня в Сыктывкаре

Этот день будет выходным
Дарья ЮДИНА
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По какому расписанию будут ездить автобусы в Сыктывкаре завтраПо какому расписанию будут ездить автобусы в Сыктывкаре завтра
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Завтра в Коми будет выходной: на 24 июня перенесли празднование Дня Победы и парад во многих регионах. В республике парад проводить в этот день не будут, но несмотря на это выходной никто не отменял. Пресс-служба городской администрации Сыктывкара разъясняет, как завтра будут ходить автобусы, за которые отвечает САТП № 1.

Так, автобусы на маршрутах № 1, 3, 9, 12, 15, 19, 21, 23д, 26, 29а, 30, 36, 38, 46, 55 будут ездить по расписанию выходного дня. А автобусы на маршрутах № 18, 54 по расписанию будничного дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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