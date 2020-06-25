2020-06-25T18:35:06+03:00
Общество

В Воркуте за нарушение масочного режима наказали больше 100 человек

Кому-то назначили штраф, а кто-то отделался предупреждением
Дарья ЮДИНА
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Фото предоставлено пресс-службой мэрии ВоркутыФото предоставлено пресс-службой мэрии Воркуты
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По данным ОМВД России по Воркуте, с 16 апреля по 24 июня в городе зарегистрировали 491 сообщение о нарушении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В отношении нарушителей составили 148 административных протоколов:133 из них направили в суд и 13 в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 86 нарушителям вынесли предупреждение, 23 получили штрафы.

Сейчас в Воркуте продолжают работать мобильные группы, в состав которых входят специалисты управления ГО и ЧС администрации города, представители ОНД МЧС, ОМВД, волонтеры. Они следят за соблюдение масочного режима в заполярном городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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