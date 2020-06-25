В Воркуте за нарушение масочного режима наказали больше 100 человек
По данным ОМВД России по Воркуте, с 16 апреля по 24 июня в городе зарегистрировали 491 сообщение о нарушении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
В отношении нарушителей составили 148 административных протоколов:133 из них направили в суд и 13 в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 86 нарушителям вынесли предупреждение, 23 получили штрафы.
Сейчас в Воркуте продолжают работать мобильные группы, в состав которых входят специалисты управления ГО и ЧС администрации города, представители ОНД МЧС, ОМВД, волонтеры. Они следят за соблюдение масочного режима в заполярном городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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