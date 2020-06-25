В Воркуте за нарушение масочного режима наказали больше 100 человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:35:06+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным ОМВД России по Воркуте, с 16 апреля по 24 июня в городе зарегистрировали 491 сообщение о нарушении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

В отношении нарушителей составили 148 административных протоколов:133 из них направили в суд и 13 в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 86 нарушителям вынесли предупреждение, 23 получили штрафы.

Сейчас в Воркуте продолжают работать мобильные группы, в состав которых входят специалисты управления ГО и ЧС администрации города, представители ОНД МЧС, ОМВД, волонтеры. Они следят за соблюдение масочного режима в заполярном городе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте 7 новых случаев заболевания COVID-19

Заболевшие - местные жители (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU