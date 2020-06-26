Взяли измором: сыктывкарские автоинспекторы на старой «Ладе» задержали байкера, который гнал под 150 километров в час

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:51:34+03:00

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Сыктывкарские автоинспекторы 9 июня задержали байкера, который пытался скрыться на высокой скорости, создавая угрозу участникам дорожного движения, сообщает телепрограмма «КриК».

22-летний мужчина остановился на объездной дороге в Сыктывдинском районе лишь после того, как в баке закончился бензин. Водитель не имел категории «А» для управления транспортным средством, а также управлял незарегистрированным мотоциклом. Мужчину после составления протокола отпустили, а мотоцикл отправили на штрафстоянку.

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Сыктывкарские автоинспекторы задержали байкера, который пытался скрыться.Сыктывкарские автоинспекторы задержали байкера, который пытался скрыться на высокой скорости, создавая угрозу участникам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU