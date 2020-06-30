2020-06-30T16:34:29+03:00
Общество

В Коми 4 июля стартует «вторая волна» зачисления в первый класс

Родители могут подать заявление в школу не по месту регистрации
Дарья ЮДИНА
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В Коми с 4 июля начнется "вторая волна" зачисления в первый классВ Коми с 4 июля начнется "вторая волна" зачисления в первый класс
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В Коми с 9 часов 4 июля стартует «вторая волна» зачисления детей в первый класс. Родители могут подать заявление в школу не по месту регистрации при наличии в ней свободных мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Подать заявление и проверить его статус можно будет на портале вшколу.дети11.рф.

- Электронная форма записи значительно упрощает процесс и делает его более безопасным в условиях распространения коронавирусной инфекции. Родители могут подать заявление и непосредственно в школе, - отметили в минобрнауки Коми.

Решение о зачислении родители получат максимум в течение семи рабочих дней после подтверждения документов. Школа может отказаться принимать ребенка, только если нет свободных мест. В таком случае родителям следует обратиться в муниципальное управление образования.

Информация о свободных местах в школах есть на сайтах образовательных организаций, а также на сайте муниципального управления образования.

В Минобрнауки работает «горячая линия» для родителей, у которых есть вопросы по подаче заявления в электронной форме: 8(8212) 301-660 (доб. 371).

«Горячие линии» также работают в каждом муниципалитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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