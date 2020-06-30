В Объячево появился оркестр из фонарей и "Скамья примирения"

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:28:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Объячево установили арт-объекты оркестр из фонарей и скамью примирения. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

Так, новый арт-объект «Фонари. Оркестр» расположился по соседству с Детской музыкальной школой. В необычный оркестр вошли четыре декоративные скульптуры высотой 2,5 метра: трубач, саксофонист, контрабасист и арфистка. Музыканты в темное время суток будут освещать путь пешеходам.

Фото пресс-службы районной администрации

Ещё один арт-объект появился в парке культуры и отдыха: здесь установили «Скамью примирения». Она расположилась у арт-объекта «Свадебное дерево».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре прорабатывают вопрос установки понтонного моста на Седкыркещ

Накануне прошла встреча жителей заречных посёлков с представителями мэрии города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU