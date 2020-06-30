В Объячево появился оркестр из фонарей и "Скамья примирения"
В Объячево установили арт-объекты оркестр из фонарей и скамью примирения. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.
Так, новый арт-объект «Фонари. Оркестр» расположился по соседству с Детской музыкальной школой. В необычный оркестр вошли четыре декоративные скульптуры высотой 2,5 метра: трубач, саксофонист, контрабасист и арфистка. Музыканты в темное время суток будут освещать путь пешеходам.
Фото пресс-службы районной администрации
Ещё один арт-объект появился в парке культуры и отдыха: здесь установили «Скамью примирения». Она расположилась у арт-объекта «Свадебное дерево».
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