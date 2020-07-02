2020-07-02T12:36:35+03:00
Общество

В Вуктыльском районе пропала 45-летняя женщина

Последний раз ее видели 24 июня
Дарья ЮДИНА
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Оксана Осипова пропала 24 июняОксана Осипова пропала 24 июня
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В пабликах Вуктыльского района распространяют ориентировку от местного ОМВД. В муниципалитете пропала 45-летняя Оксана Осипова.

Последний раз ее видели 24 июня. В 9 утра она уехала из села Дутово на рейсовом автобусе. После Оксана Осипова вышла на перекрестке Вуктыл-Ухта и пошла пешком в сторону Ухты.

Приметы: на вид 40-50 лет, рост примерно 160 см, полное телосложение, короткие каштановые волосы. Была одета в темную куртку, светлые брюки, на голове яркий платок. С собой у пропавшей женщины была большая серая сумка и дамская сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении Оксаны Осиповой, просим сообщить по телефону 88214693202, 89125600859.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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