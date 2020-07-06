2020-07-06T10:12:41+03:00
Общество

В Усинске пропал мужчина

Последний раз его видели 1 июля
Дарья ЮДИНА
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Федор Сметанин пропал 1 июляФедор Сметанин пропал 1 июля
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В пабликах Усинска распространяют информацию о пропавшем мужчине. 33-летний Федор Сметанин 1 июля вечером ушел и не вернулся домой. На связь он не выходит.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего мужчины, просим сообщить по телефону 89121345833. Он был одет в ту же одежду, что и на фотографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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