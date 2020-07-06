Какие дома в Сыктывкаре с 13 июля останутся без горячей воды

6 Июль 2020 2020-07-06T14:19:29+03:00

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Очередной этап отключения горячей воды стартует в Сыктывкаре с 13 июля. Коми филиал Т Плюс проведет в Сыктывкаре гидравлические испытания тепловых сетей от котельных «Школьная», «Серова», «Кочпон» и «Кутузова», а также участка магистрального трубопровода № 1.

С 13 по 24 июля не будет горячей воды по следующим адресам:

Проезд 8 марта, 3, 18;

Ул. 8 Марта, 3, 18, 20, 22, 24, 26, 43, 52, 54, 56А;

Авиационный переулок, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30;

Ул. Бабушкина, 1, 4, 10, 11, 11А;

Ул. Банбана, 11, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 23;

Ул. Береговая, 24А, 57А, 57Б;

Ул. Восточная, 35А;

Ул. Горького, 2, 2/1, 9, 13, 13А, 15, 18, 20;

Ул. Домны Каликовой, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 24А, 26, 27, 27А, 29, 34, 36, 37, 44, 49, 52/1, 54, 56;

Ул. Дорожная, 26, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А, 38, 43, 45;

Ул. Заводская, 1, 3, 3А, 8, 12/1, 13, 14, 14/1, 18, 21, 21/1, 21/3, 66, 72, 78, 87, 93, 103, 105;

Заводской переулок, 12, 14/1;

Ул. Зои Космодемьянской, 20А, 21, 22А, 22Б, 22В, 25, 31, 33, 39, 41, 42А, 48;

Ул. Интернациональная, 17, 32, 64, 66, 77, 85, 147, 157, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 176/2, 179, 197;

Интернациональный переулок, 1;

Ул. Кирова, 20, 20/18, 21, 22, 24, 25, 27-31, 33, 35-38, 38/2, 38/3, 38/4, 39, 39А, 40, 44, 45, 46, 56, 58, 60, 64, 64А, 66, 66А, 72, 79, 79А, 80А;

Ул. Колхозная, 1, 1А, 2, 3А, 14;

Ул. Комсомольская, 10;

Ул. Коммунистическая, 2, 3, 5, 6, 7, 9;

Ул. Корткеросская, 2, 3, 4, 5А, 6-11, 13;

Ул. Кочпонская, 21;

Ул. Красная гора, 24, 26;

Ул. Красных Партизан, 42, 44, 46, 48;

Ул. Крупской, 3, 3А, 7, 14;

Ул. Куратова, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 11/2, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 20А, 23, 28, 35, 37, 53, 53/1;

Ул. Кутузова, 2, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 34, 36;

Ул. Ленина, 2, 4, 6, 17, 19, 21, 23, 23А, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 39, 41, 43, 45, 47А, 48/3, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 73, 75, 75А, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 100, 108, 110, 111, 113, 113А, 113Б, 116, 118;

Ул. Лесозаводская, 1, 3, 5, 6, 6А, 7, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25;

Ул. Набережная, 1А, 2А, 3А, 4/2, 8, 9/1, 10, 24, 25, 30, 32, 34, 36-42;

Ул. Орджоникидзе, 2, 2А, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18;

Ул. Пермская, 4, 9А, 10А, 14А, 31, 39, 43, 45;

Ул. Поселковая, 1-4, 6, 8, 10;

Ул. Почтовая, 1, 3, 5-10, 10А, 11, 12, 14;

Ул. Пригородная, 1-10;

Пер. Пригородный, 11, 13, 15-20;

Ул. Прямая, 61, 63, 85/1, 91;

Ул. Пушкина, 2, 3, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 11, 16, 20, 20/2, 20А, 21, 23, 28, 30, 30А, 34, 36, 38, 39;

Ул. Савина, 4, 10, 10А, 20, 26А, 37, 41, 43, 54, 55, 81, 81/1, 87;;

Ул. Свободы, 10А, 13/8, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35/75, 62А;

Ул. Северная, 45, 47, 47А, 48, 49, 49А, 51, 51А, 53, 53А, 56, 60, 61, 63А, 65, 69, 71, 71/5, 100, 100А, 108, 112А, 120, 124, 126;

Ул. Седова, 5;

Ул. Серова, 45-49, 51, 62, 64, 64А, 66, 66Б, 66Г, 68, 68А, 68Б, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 77;

Ул. Снежная, 8, 12;

Ул. Советская, 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 8-16, 16/1, 17-28, 28А, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 41, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 63А, 63Б, 65-70, 72, 80, 86, 88, 88/1, 92;

Ул. Сорвачева, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 32, 34, 36, 38, 44, 48А;

Ул. Сосновая, 3, 3А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А;

Пер. Сосновый, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б;

Ул. Стахановская, 53, 54, 56-59;

Ул. Тентюковская, 27, 49, 63, 63Б, 67/1, 69;

Ул. Школьная, 2/4, 2/5, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 18А, 20, 25А, 29, 29А, 30, 31, 31/4, 32, 37, 53.

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