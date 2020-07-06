Коми заняла 22 место в рейтинге регионов по доходам населения

6 Июль 2020 2020-07-06T16:09:57+03:00

Коми стала 22 в рейтинге регионов по уровню доходов населения

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Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по доходам населения. Коми заняла в нем 22 место.

15,5 процентов населения республики находится за чертой бедности. За чертой крайней бедности в нашем регионе находится 2,2 процента населения.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU